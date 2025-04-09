Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde derede mahsur kalan kedi, bölge sakinlerinin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

Siverek’e bağlı kırsal Tanrıvedi Mahallesi’nde deredeki köprü ayağında mahsur kalan ve açlık nedeniyle güçsüz düşen kedi, köy sakinlerinden Mehmet Parlak tarafından kurtarıldı. Köprünün altına inen Parlak, zorlu bir şekilde kediyi kurtarmayı başardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kedinin açlıktan oldukça güçsüz düştüğü ve kurtarıldığı anlar yer alıyor.

Kurtarılan kedi, sıcak bir ortama alındı ve beslenmesi için süt verildi.