Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) yayımladığı son verilere göre ildeki barajlarda doluluk oranı yüzde 26,19, aktif kullanılabilir su miktarı ise yüzde 16,20 seviyesine düştü.

Ankara’daki barajlarda su seviyeleri, son verilere göre endişe verici bir şekilde düşüş gösterdi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin yayımladığı son verilere göre barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 26,19, aktif kullanılabilir su miktarı ise yüzde 16,20 seviyesinde kalıyor. İvedik, Pursaklar ve Çubuk gibi ana su arıtma tesislerinden verilen su miktarları, şehre sağlanan toplam suyun önemli bir kısmını oluşturuyor. Ancak barajlardan gelen su miktarları yıl boyunca oldukça değişkenlik gösteriyor. Barajların genel durumu incelendiğinde Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü gibi büyük barajların su seviyeleri düşük kalmaya devam ediyor. Yetkililer, su tasarrufu ve alternatif su kaynaklarına yönelme konusunda vatandaşları uyarıyor.

"Tüm illerde yağış geçişleri görülecek"

Meteoroloji Uzmanı Kenan Yüksel, İHA muhabirine Ankara ve yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yüksel, yurt genelinin önümüzdeki günlerde yağışlı sistemin içerisine gireceğini belirterek, "Bugün itibarıyla tüm illerde yağış geçişleri görülecek. Bugün Marmara’nın doğusu, İç Ege’den başlayıp iç ve doğu bölgelerinin tamamında yağış geçişleri bekliyoruz. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Günün ilerleyen saatlerinde geceye doğru yağışın cinsinin karla karışık yağmura ve daha yükseklerde kara dönüşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yağışların kara dönüşmesini bekliyoruz"

Perşembe günü yurdun kuzey ve iç kesimlerinde de yağışın beklendiğini aktaran Yüksel, "Yağışlar perşembe günü de yağmur ve sağanak şeklinde ancak iç bölgelerde soğuma ile birlikte yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesini bekliyoruz" dedi.

"Cuma günü yağışlar ülkenin tamamında görülmeye devam edecek"

Yüksel, "Cuma günü ise yağışlar ülkenin hemen hemen tamamında yine görülmeye devam edecek. Cuma günü hava soğuyacak. Bu soğumayla birlikte Marmara ve kıyılar hariç iç ve doğu bölgelerde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Hafta sonu yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek"

Yüksel, "Hafta sonu yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Cumartesi günü iç ve doğu kesimlerde, pazar günü ise iç kesimlerde yağışlar ara ara devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Ankara’da yağışların ara ara devam etmesini bekliyoruz"

Ankara’da beklenen hava durumuna da değinen Yüksel, şunları kaydetti:

"Ankara’da yağışların yağmur şeklinde ara ara devam etmesini bekliyoruz. Perşembe günü yağış yok, hava çok bulutlu. Cuma günü ise sabah ve öğlen saatlerinde Ankara’da kar yağışı bekliyoruz. Merkezde kışın görmediğimiz kar yağışını 6 ila 8 saatlik periyotta görebiliriz. Çatı üzerinde ve yerde birkaç santimlik kar kalıntısı olabilir."