Milli İrade Anadolu Lisesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavına(YKS) hazırlanan öğrenciler için düzenlenen YKS kampı başladı. Yoğun bir programla öğrencilerin sınava hazırlanmasını hedefleyen kamp, alanında uzman öğretmenlerin rehberliğinde yürütülüyor.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kamptaki öğrencileri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Güney, kamp programı hakkında bilgi aldı ve öğrencilere sınav sürecinde başarılar diledi. Güney, YKS süreci başta olmak üzere, birçok konuda öğrencilerin destekçisi olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.