Kayseri’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk koyma töreni düzenlendi. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Erdemli bir topluma doğru giden yolda öğretmenin adanmışlığı, ideali çok önemli" dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdür ü Şükrü Dursun, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de büyük bir coşkuyla, çeşitli programlarla kutlamaya devam edeceğiz. Öğretmenlik aslında sadece bir mesleğin adı değil aynı zamanda bir idealin, bir adanmışlık ruhunun temsilidir. Dolayısıyla her bir öğretmenimizin, ilimiz başta olmak üzere ülkemizde görev yapan tüm öğretmenlerimizin en önemli vasfı adanmış olmalarıdır. Bir ideal uğruna adandıkları yolda hiç bıkmadan, usanmadan yürümeleridir. Biz de ilimizde yaklaşık 23 bin öğretmenimizle birlikte çocuğumuzu daha iyi yetiştirmek, çocuğa bu ideali vermek, erdemli ve liyakatli bir insan olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İdealimiz budur" dedi.

Esen, çocuğu ve aileyi erdemli kılarak toplumu da erdemli kılacaklarını düşündüğünü söyleyerek, "Dolayısıyla çocuğu yetkin ve erdemli kılarsak aileyi, aileyi yetkin ve erdemli kılarsak toplumu erdemli kılarız diye düşünüyoruz. Dolayısıyla erdemli bir topluma doğru giden yolda öğretmenin adanmışlığı, ideali çok önemli. Her bir öğretmenimiz bu idealle dopdolu olarak yoluna yürümeye devam edecek" ifadelerini kullandı.