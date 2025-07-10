Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının 10 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacağını bildirdi.

Çeşitli temaslar için Edirne'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Edirne Valiliği'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Tekin, LGS sınavı sonuçlarının 10 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklanacağını bildirdi. Tercih dönemine ilişkin bilgi veren Bakan Tekin, "14-24 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız. Ayrıca sınava girip tercih yapacak öğrencilerimiz için Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada tercih danışmanlığı birimi kurduk. Çocuklarımız ve aileleri bu noktalarda öğretmenlerimizden rehberlik desteği alabilecek. Şimdiden gençlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun" dedi.



"4+4+4 eğitim sistemi tartışmasına" yanıt

Bakan Tekin, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen 4+4+4 eğitim sisteminin değiştirilmesiyle ilgili tartışmalara da değinerek, "Bu konu bizim de gündemimizde. Biz merkezi yapı olarak sahadan gelen sesleri dikkate alırız. Kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bilimsel raporlar ve sağlam veriler bize ulaştığında bu konuda bir değişiklik ihtiyacı tespit edilirse adım atarız. Bakanlıkta ilgili birimlerimiz geçtiğimiz sonbahardan itibaren bu tartışmayı izliyor. Nihai karar ise TBMM'dedir. Eğer yasa değişikliği Mecliste onaylanırsa biz de uygulamaya geçeriz" ifadelerini kullandı.