Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir’in Havran ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Bakan Tekin, ilçe pazarını gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Havran programına pazar yeri ziyaretiyle başlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu. Bakan Tekin, esnafın ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Ziyaretin devamında 8 Eylül Ortaokulu’na geçen Bakan Tekin, öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim yatırımları ve geleceğe yönelik projeler hakkında istişarede bulundu.

Havran’a yeni eğitim yatırımları yapılacağı sözünü veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, ilçeye verdiği destek ve ziyareti nedeniyle teşekkür edildi.