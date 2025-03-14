Dünya bisikletinin en prestijli organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nda pedal basan Ramazan Yılmaz, elemelerdeki mücadelesiyle 5. sıraya yerleşti Milli sporcumuz büyük başarısıyla adını Erkekler Eleme Yarışı finaline yazdırdı.KONYA (İGFA) - Dünya bisikletinin en prestijli organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nda final mücadelesinde Türkiye’yi temsil eden Ramazan Yılmaz, güçlü rakiplerine karşı yarıştı.

Son turlara girildiğinde temposunu artıran Ramazan Yılmaz, rakiplerine karşı güçlü bir direnç gösterdi. Yüksek hızı ve dayanıklılığıyla dikkat çeken milli sporcu, finişe yaklaşırken üst sıralardaki yerini korumak için büyük çaba sarf etti.

UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’na ev sahipliği yapan Konya Velodromu, unutulmaz bir atmosfere sahne oldu.

Yarış boyunca tribünleri dolduran bisiklet tutkunları, heyecan dolu anlar yaşadı.

Milli sporcumuz Ramazan Yılmaz’ın final performansı, pist bisikleti camiasında büyük yankı uyandırırken, elde ettiği sonuç Türkiye’deki bisiklet sporunun gelişimi açısından önemli bir adım oldu.

Ramazan Yılmaz’ın performansı hakkında düşüncelerini paylaşan Emin Müftüoğlu, bu başarıların doğru yatırımlar ve disiplinli çalışmalarla daha da artacağını belirterek, Yılmaz’ın gösterdiği performansın Türk bisikletinin geleceği adına umut verici olduğunu söyledi.

Yarış sonrası düşüncelerini aktaran tecrübeli bisikletçi Ramazan Yılmaz ise, bu seviyede yarışmanın büyük bir deneyim olduğunu söyledi. "Uluslararası arenada yarışmak, eksiklerimi görmek ve kendimi geliştirmek açısından çok değerliydi" diyen Yılmaz, "Bu kadar coşkulu bir seyirci önünde yarışmak inanılmazdı. Tribünlerin desteğini hissetmek bana ekstra güç verdi. Konya Velodromu, bisiklet sporunun gelişimi için harika bir merkez ve burada yarışmak büyük bir onur. Daha güçlü dönmek için çalışmalarıma devam edeceğim” diye konuştu.

UCI tarafından Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’na, Konya Velodrom’un 10 yıllığına akredite edildiğini tescil eden sertifikayı teslim edildi