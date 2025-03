Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 14 Mart Tıp Bayramında görevi başındaki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, çiçeklerde bayramlarını kutladı.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle görevi başındaki sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Hastanenin acil, dermatoloji, göz servislerinde görevli sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Milletvekili Ün, sağlık çalışanlarına çiçek hediye edip 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Sağlık çalışanlarının, insanları sağlığına kavuşturmak, canlarını kurtarmak için fedakârca görevlerini yaptığına dikkat çeken Milletvekili Ün, başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Milletvekili Ün, "İnsan sağlığı için fedakârca çalışan hekimlerimizin ve sağlık personelimizin her zaman yanlarındayız. Sağlık sistemindeki aksaklıkları ve yanlışları biliyoruz. Meclis çatısı altında bu sorunlara çözüm olmak için çalışıyoruz. Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız, insan hayatının kıymetini her zaman en üst seviyede tutuyorlar. Bu özel günde, milletimizin sağlığı için atan her yüreğe, fedakârlığa emeğe ve hizmetlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İnsanımıza şifa vermek için mücadele eden hiçbir hekimimizi yalnız bırakmayacağım. Tıp Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum, ebediyete irtihal eden sağlık neferlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.