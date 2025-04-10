Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Milletvekili Ün, mesajında "Milletimizin varlığıyla kendini güvende hissettiği polis teşkilatımızın 180.yılı kutlu olsun. Devletin kudret ve şefkat yüzünün halk nezdinde en görünür olduğu meslektir polislik. Birinin diğerine feda edilmesi devletimizin itibarını sarsar. Bizim polis teşkilatımız başka ülkeler gibi bir kesimin bir grubun teşkilatı değil milletin ta kendisidir. İnsanoğlunun en temel arayışına cevap vermek üzere kurulan polis teşkilatımız bugün de özgürlüğümüz için güvenliğimizi temin etme bilincindedir. Milletimiz polislerimizin varlığıyla kendini güvende hissetmelidir. Milletimizin birliği beraberliği için şehit düşen emniyet görevlilerimizi rahmetle alınıyorum. Polis Teşkilatımızın 180. yılını kutluyorum. Hemşerilerimizin güvenliği ve huzuru için fedakârca çalışan Denizli Emniyet teşkilatımızı selamlıyorum" ifadelerini kullandı.