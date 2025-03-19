AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği etkinlikte, sporcularla birlikte Yakutiye Spor Salonu’nda iftar sofrasında buluştu.

500 dolayında sporcu ve antrenör ve spor uzmanlarının katıldığı iftar yemeğinin konuğu AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz oldu. İftar öncesinde sporcuların ve antrenörlerin masalarını dolaşan Öz, sporculara yakın bir ilgi göstererek başarı dileklerini iletti.

Erzurum Milletvekili Öz, "Bu güzel iftar programından dolayı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur, Spor Hizmetleri İl Müdürümüz Erdoğan Dönmez ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ramazan ayının feyz ve bereketini yaşadığımız bu günlerde sporcu, antrenör ve spor uzmanlarımızla iftar sofrasında buluşmanın ve onlarla hasbihal etmenin mutluluğunu yaşadık" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ise iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, GSİM olarak spor ailesi ile iftar yemeğinde bir orada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katılımları için AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz’e teşekkür etti.