AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, depremin ikinci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Adıyaman'da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını söyledi.ADIYAMAN (İGFA) - 6 Şubat depremlerinin ağır hasara yol açtığı ve bu hasarların devlet tarafından planlı ve hızlı biçimde giderilerek şehrin yeniden inşa ve ihya edilmeye başlandığıNI belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, depremin ikinci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Adıyaman'da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını söyledi.

Milletvekili Alkayış, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın çok büyük kayıplar ve yıkımlar yaşadığını ifade ederek, devletin planlı ve hızlı biçimde hareket ederek şehri yeniden ayağa kaldıracak hamle ve yapılanmayı sağladığını belirtti. "

Adıyaman'dan elini hiç çekmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduklarını söyleyen Milletvekili Alkayış, 6 Şubat 2023’te yaşadığımız büyük deprem felaketinin ikinci yıl dönümünde acılarımızı paylaşmak ve dayanışmamızı pekiştirmek adına Adıyaman’da bir araya geldiklerini aktararak, bu zorlu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, yaralarımızın sarılmasına katkı sunan herkese en içten şükranlarını sunduğunu söyledi.

Adıyaman’da deprem sonrası ortaya konan icraatlar hakkında bilgi veren Alkayış, afet sürecinde desteklerini esirgemeyen devletlerin büyükelçilerine, kamu ve özel sektör temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına ve futbol kulüplerimizin kıymetli başkanlarına da teşekkürlerini sundu. "Aziz milletimizin deprem sürecinde göstermiş olduğu dayanışma ruhu ve fedakârlık anlayışının bizim insanımızın büyüklüğünü bir kez daha ortaya koyarak dostluk bağlarının ne denli güçlü olduğunu kanıtladı" diyen Milletvekili Alkayış, "Depremin ikinci yıldönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın Adıyaman’da bulunarak bütün vatandaşlarımızın yanında olduğunu göstermesi bir onur oldu. Adıyaman olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve bağlılığını her zaman yanlarında hissediyoruz. Bu durum ilimiz adına bir umut kaynağıdır" diye konuştu.