Mardin’in Midyat ilçesinde, dış cephesi Midyat taşıyla kaplanarak yenilenen Yolbaşı İlkokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya’nın katılımıyla düzenlenen törende, okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve öğrencilere daha modern bir eğitim ortamı sunulması amacıyla yapılan çalışmalar ele alındı. Kaymakam Kaya, "Eğitime yapılan her yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" diyerek yenileme sürecine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Katılımcılar da öğretmenlerin, mahalle muhtarının ve hayırseverlerin büyük emek verdiğini vurgulayarak, "Buranın öğretmenlerinin, muhtarının hepsinin ayrı ayrı emekleri var. Bu kısa sürede çok güzel bir eser ortaya çıktı. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Törene Kaymakam Mehmet Kaya’nın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Midyat Zahuran Derneği Başkanı Hazni Acar, Yolbaşı İlkokulu Müdürü Menaf Acar, Yolbaşı Mahalle muhtarı Davut Acar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.