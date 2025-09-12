Muş’un Bulanık ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık talimatıyla S.A. isimli şahsın ikameti ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada; 1 adet seyyar dipçikli kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet ait tek kırma av tüfeği, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7x65 mm tabanca, av tüfeği namlusu ve tüfek kabzası ele geçirildi. Ayrıca, kalaşnikof ve tabanca fişekleri ile av tüfeği fişekleri, tabanca ve kalaşnikof şarjörleri ile tabanca kılıfları da bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.