Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve Niğde illerini kapsayan ’Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Bölge Değerlendirme Toplantısı’ Kayseri Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz’in başkanlığında; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Bahar Aydınlı, Dr. Öğr. Üyesi Asibe Özkan, Daire Başkanı Endam Aksu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Dr. Öğr. Üyesi Bahadır İnan, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hasan Tatar, Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç, Kırşehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Süleyman Ersoy, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, kamu hastaneleri hizmetleri başkanları ve devlet hastanelerin başhekimleri katılım sağladı.

İllerin sunumları ile başlayan toplantıda; MHRS kapsamında hasta randevu taleplerinin etkin yönetimi ve sistemin daha verimli hale getirilmesi için alınabilecek önlemler değerlendirildi. Ayrıca, hastanelerin doktor ve sağlık personeli dağılımı ve poliklinik hizmetlerinin daha etkin planlanması konularında görüş alışverişlerinde bulunuldu.