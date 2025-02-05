Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya heyeti, Gediz’de düzenlenen aylık istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel’in ev sahipliğinde Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Komisyonu Başkan Vekili ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş başkanlık etti.

Toplantıya, Milletvekili Ahmet Erbaş’ın yanı sıra Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, ilçe ve belde belediye başkanları, MHP İl, İlçe ve Belde Başkanları, MHP Gediz İlçe Başkanı Fatih Aydın, Gediz Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Paksoy ve Bayram Sarı, İl Genel Meclisi Üyeleri, MHP Gediz İlçe Yönetimi ve Belediye Meclis Üyeleri katılım sağladı.

Toplantı öncesinde, Milletvekili Ahmet Erbaş ve Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu. Esnaf ziyaretlerinin ardından Muratdağı Kayak Evi’nde gerçekleştirilen toplantıda, bölgenin kalkınması ve yerel sorunlar ele alındı. Katılımcılar, ilçenin gelişimine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunarak çözüm önerilerini tartıştı.