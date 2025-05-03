Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bünyan Hükümet Konağı’nın eski devlet hastanesi binasına taşınacağını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "İlçemizin ihtiyacı olan Hükümet Konağı için Sağlık Bakanlığımıza ait olan arazinin İçişleri Bakanlığı’na devri gerçekleşmiştir. Böylelikle daha evvel 2027 yılına kadar yapımının tamamlanması planlanan ve toplamda 144 milyon TL ödenek ayrılmasına vesile olduğumuz, 3 bin 600 metrekarelik alanda hizmet verecek Bünyan Hükümet Konağı’nın yapımına yakında başlanacaktır. Nüfusu giderek artan ve turizm potansiyeli gelişen Bünyan’ın altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının karşılanması için Milliyetçi Hareket Partisi olarak azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ise; "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir ve Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy’un Bünyan Hükümet Konağı’nın eski devlet hastanesi binasına taşınmasına yönelik destekleri sonuç vermiştir. Konu hususunda göstermiş oldukları ilgi, katkı ve desteklerinden dolayı şahsım ve Bünyan’ımız adına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir ve Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy’a teşekkür ederim" dedi.