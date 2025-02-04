Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski futbolcu, teknik direktör ve spor yazarı Ogün Altıparmak’ın vefatının ardından başsağlığı mesajı paylaştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk futboluna büyük hizmetleri bulunan, hem futbolculuğuyla hem teknik direktörlüğüyle hem de spor yazarlığıyla hak edilmiş bir saygı, sevgi ve şöhret kazanan Sayın Ogün Altıparmak’ın vefatından duyduğum derin teessürü ifade ediyor, merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin, Türk spor camiasının ve özellikle Fenerbahçe’ye gönül vermiş kardeşlerimin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.