Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin özellikle dezavantajlı bölgelerinde yer alan ve rehberlik birimi olmayan okullara rehberlik hizmeti sağlıyor. Bu kapsamda Tarsus Kargılı Mahallesi’ndeki Şehit Mustafa Asım Uslu Ortaokulu’nda Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere de sınav hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi koordinesinde, dezavantajlı ve rehberlik birimi olmayan okullara rehberlik hizmeti ulaştırıyor. Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerindeki rehberlik öğretmenlerinin yaptığı sunumlarda, 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin LGS öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler, hangi tür liselerin sınavlı alım yaptığı, soru dağılımı, süre, puanlama sistemi, sürenin verimli kullanımı, sınav kuralları, tercih ve yerleştirme işlemleri ele alındı. Öğrencilere verimli çalışma teknikleri, günlük konu tekrarı ve düzenli soru çözümü, kodlayarak çalışmanın önemi anlatılırken, yeni nesil sorular hakkında örnekler verildi. Tarsus’tan Anamur’a kadar hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin rehberlik birimi öğretmenleri, yıl boyu rehberlik hizmeti olmayan okullara destek sunmaya devam edecek.

"Öğrencilere LGS’yi tanıtarak, çalışma tekniklerinden bahsediyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Yenice Kurs Merkezi Rehber Öğretmeni İpek Ay İlker, sunumlara düzenli olarak devam edeceklerini belirterek, "Öğrencilere LGS tanıtımını yaparak, verimli çalışma tekniklerinden bahsettik. Rehberlik hizmeti olmayan okullarla her ay düzenli olarak iletişim halinde olup, sunumlarımıza devam edeceğiz. Sunum içeriklerini öğrenci ihtiyacına göre belirliyoruz" dedi. LGS sürecinde bu desteklerin süreceğini kaydeden İlker, "Onlar da dezavantajlı bölgelere böyle bir hizmeti getirdiği için Vahap Başkanımıza teşekkürlerini ilettiler. Kent genelinde rehber öğretmeni olmayan dezavantajlı bölgelere bu hizmeti vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler verimli çalışma teknikleri ile sınava hazırlanıyor

LGS sınavına hazırlanan öğrencilerden Hira Balpetek, "Spor Lisesine gitmek istiyorum. Verimli çalışma teknikleri işime yaradı. LGS ile ilgili birçok bilgi edindim. Ders tekrarlarının nasıl işe yaradığını öğrendim. Okulumuza düzenli olarak gelip rehberlik hizmeti verecekler" diye konuştu.