Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve yönetimi, MHP Melikgazi İlçe Başkanı Murat Titizbaş'ı ağırladı.

KAYSERİ (İGFA) - Ziyaretin ardından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve kıymetli yönetimi, MHP Melikgazi İlçe Başkanı Murat Titizbaş'ı belediyemizde misafir ettik. Değerli misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ederim.” dedi.

Samimi sohbeti ve ev sahipliği için Başkan Palancıoğlu’na teşekkür eden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, “ İl Başkanımız Enes Ertuğrul Kalın, Melikgazi İlçe Başkanımız Murat Titizbaş ve teşkilat mensuplarımızla birlikte Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu’nu makamında ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve samimi sohbeti için kendilerine teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verdi.