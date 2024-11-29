

- Mezitli İlçesi İçme Suyu Altyapı Projesi'nin temeli atıldı

- Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Daha temiz bir Mersin ve Akdeniz’de yaşamak herkesin hakkı"



MERSİN (İHA) - Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mezitli ilçesinde yapımına başlanacak içme suyu altyapı projesinin temeli Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımıyla gerçekleştirildi. Tasarımı 2050 yılı için öngörülen nüfusa göre yapılan proje ile Mezitli’nin içme suyu problemi çözülecek. Hayata geçirecekleri çalışmalarla Mersinlilerin daha temiz bir kentte yaşamasını sağlamayı hedeflediklerini belirten Seçer, "Daha temiz bir Mersin ve Akdeniz’de yaşamak herkesin hakkı" dedi.

MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Mezitli'de yapımına başlanacak ‘İçme Suyu Altyapı Projesi’nin Temel Atma Töreni, Deniz Mahallesi, Koca Sinan Caddesi’nde gerçekleştirildi. Açılışa katılan Başkan Seçer, Mezitli İlçesi İçme Suyu Altyapı Projesi üzerinde yaklaşık 5 yıldır titizlikle çalıştıklarını belirterek, temel atma töreniyle de projenin başlangıcını yaptıklarının ifade etti. Projeyi en erken tarihte bitirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Seçer, "Bugün burada yaklaşık olarak 32 milyon 223 bin Euroluk, yani TL bazında 1.2 milyar liralık bir yatırımın temel atma törenindeyiz" diye konuştu. Yaptıkları projede Mezitli’nin 2050 yılı nüfusunu öngören bir çalışma gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Seçer, Mezitli’nin şu andaki resmi nüfusunun yaklaşık olarak 225 bin olduğunu, 2050 yılında ise bu rakamın 600 bin olarak öngördüklerini kaydetti.



"Birçok proje 13 ilçemize yayılacak şekilde hazırlandı"

Birbirinden değerli hizmetleri Mersinlilere kazandıracaklarını belirten Seçer, Mezitli İlçesi İçme Suyu Altyapı Projesi’nin de bunlardan biri olduğunu ifade etti. 5 yıl boyunca bir taraftan Mersin’e hizmet ederken, diğer taraftan da altyapı ve üst yapı projelerine kadar hepsini çalıştıklarını vurgulayan Seçer, "Şu anda 32 milyon 222 bin Euroluk projenin dışında daha birçok proje 13 ilçemize yayılacak şekilde hazırlandı, finansmanı bulundu, bir kısmının inşaatı başlıyor, bir kısmı ihale aşamasında, bir kısmının da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda onayını bekliyoruz" dedi.



"Proje merkez nüfusun yüzde 45’ini ilgilendiriyor"

Mezitli İlçesi İçme Suyu Altyapı Projesi’nin, merkez nüfusun yüzde 45’ini ilgilendirdiğini belirten Seçer, gerçekleştirdikleri ilk etapta; 75. Yıl, İstiklal, Cumhuriyet, Davultepe, Seymenli, Hürriyet, Deniz ve Tece mahallelerinin yer aldığını ifade etti. Seçer, "Bizim bu bölgede rezervuar alanlarımız ve depolarımız yoktu. Doğal olarak da su kesilmelerinde tekrar suyun gelmesi ve sisteme dolması zamanımızı alıyordu. Bu proje kapsamında depo imalatları ile bu sorunu da ortadan kaldırıyoruz. İçmesuyu şebekesini yeni teknoloji ve boru sistemleri ile tamamen yeniliyoruz" diye konuştu.



"MESKİ’nin yatırımları hız kesmeden devam edecek"

MESKİ’nin 5 yıl boyunca Tarsus’tan Anamur’a kadar yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Seçer, Mersin’in neredeyse altyapısını tamamının değiştirecek projelerden bahsetti. Atıksu arıtma tesislerinden kanalizasyona, derin deniz deşarjından içme suyu projelerine kadar bir dizi çalışmanın hayata geçirileceğini ifade eden Seçer, AFD-FRIT II, EBRD, IFC, İller Bankası ve Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarından bu projelerin hayata geçirileceğini söyledi. Finansmana erişmenin kolay olmadığını dile getiren Seçer, "Bunlar, sabırla, sebatla, kararlılıkla, istikrarla, iyi bir bürokrasiyle ve liyakatli kadrolarla çalışmakla oluyor. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek" dedi.



"Mersin’e 8,3 milyar liralık yatırımlar gerçekleştireceğiz"

MESKİ’nin çalışmalarının toplam bedelinin 230 milyon Euro olduğunu belirten Seçer, "MESKİ marifetiyle Mersin’e TL bazında 8,3 milyar liralık yatırımlar gerçekleştireceğiz. Daha temiz bir Mersin ve Akdeniz’de yaşamak herkesin hakkı. Temiz bir çevrede yaşamak her vatandaşın anayasal hakkı. Yatırımların bedeli yüksek olabilir ama kaybettiğimiz bir doğanın ve dünyanın maddi karşılığı yok" şekinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından Mezitli İlçesi İçme Suyu Altyapı Projesi’nin temeli atıldı.



