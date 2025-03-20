İçişleri Bakanı tarafından başlatılan "Bir kural bir ömür" çerçevesinde Afyonkarahisar Zafer Meydanında çocuklara ve gençlere emniyet kemeri takmanın önemi, emniyet kemeri simülasyon aracıyla uygulamalı olarak anlatıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Meydanı’nda çocukları ve gençleri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi. Trafik kurallarına her zaman uyulması gerektiğini ifade eden ekipler, gençlerin merak ettikleri soruları da yanıtladı. Meydana kurulan simülasyon aracıyla da uygulamalı olarak emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Öte yandan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma oranını ise yüzde 60 oranında düşürür" denildi.