Aksaray’da gece saatlerinde etkili olan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Aksaray’da gece yarısı başlayan sağanak yağışı yerini önce karla karışık yağmura sonra da sağanak kar yağışına bıraktı. Gece sabaha kadar etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürürken, kar kalınlığını merkezde 15 santime kadar yükseldi. Mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte bazı vatandaşlar beyaz güzelliğin keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar ise yaşadıkları küçük olumsuzluklarla mücadele etti. Fotoğraf sanatçıları tarihi mekanlarda karı görüntülerken, Ulu Cami, Vilayet Konağı ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü kar yağışının Aksaray genelinde bu akşamda etkili olabileceğini tahmin ettiğini duyurdu.

Kar yağışını fırsat bilerek fotoğraf ve görüntü çeken Fotoğraf Sanatçısı Zeynel Demirtaş (35), "Güzel oldu karın gelişi, en son zaten 3 yıl önce falan yağmıştı. Berekettir kar, karın gelmesi iyidir. Geneşde işten eve evden işe karda pek bir vakit geçiremiyoruz ama boş bulduğum vakitlerde hobi olarak fotoğraf çekiyorum. Manzara olsun, portre olsun güzel bir hobi oluyor" dedi.

Soner Akar (42) ise "Günümüz zorlu ve iyi geçiyor. Kar yağışı iyi oldu. Bakın ayaklarımız kaymaya başladı. Çok kötü kayıyor artık ayakkabıları değiştireceğiz. Vallahi iyi birşey yağsın bereket yağıyor. Yağması güzel birşey" diye konuştu.