Ağrı’nın Diyadin ilçesinde boş arazide yiyecek arayan 2 domuz görüntülendi.

Murat Kanyonu’nun üst kısımlarında yer alan boş arazide yiyecek arayan 2 domuz, çevredeki başıboş köpekleri fark edince panikleyip bölgeden uzaklaştı. O anlar, doğa yürüyüşü yapan Vefa Yenigün tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde domuzların boş ve kayalık arazide dolaştığı, zaman zaman taşların altını yokladığı, ancak köpeklerin sesini duyunca hızla yön değiştirip kaçtığı görülüyor.

Yaşadığı anları anlatan Yenigün, "Murat Kanyonu’nun üst taraflarında yürüyordum. Dağın zirvesine yakın, bomboş bir arazide ilerlerken uzaktan iki domuz gördüm. Önce ne olduklarını anlamadım, ama dikkatlice bakınca aç olduklarını, etrafta yiyecek bir şeyler aradıklarını fark ettim. Tam bu sırada yakında dolaşan köpeklerin havlamasıyla birlikte domuzlar birden panikleyip hızla uzaklaştı. Kaçarken bile tedirgindiler. O anları hemen kaydettim" dedi.