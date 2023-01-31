Olay, Taşköprü ilçesi Mühendis Mazhar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı metruk binada belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, metruk binada çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın metruk binada maddi hasar meydana geldi.

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