Bingöl'de çıkan bahçe yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Bingöl'ün Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bahçede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Yangının ormanlık alana sıçraması önlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.