Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Erzincan’ ın doğusu ile Erzurum, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Erzincan’ın batı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli(40-70 km/sa)esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, "Yağışların, Erzurum, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek (ani sel,su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.