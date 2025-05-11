Meteoroloji, Türkiye genelinde sağanak yağış uyarısı yaptı. Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum, Kars ve Ardahan’da yağışlar kuvvetli olacak. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Konya’nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Bursa’nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum’un kuzeyi, Kars ve Ardahan’da yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

SICAKLIK DÜŞÜYOR, FIRTINA VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın yanı sıra toz taşınımı uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, yurdun kuzey ve batısında mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredeceği belirtildi.

Rüzgarın, iç ve batı kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği; ancak Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağış riskine karşı tedbirli olunması istenirken, vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması istendi.