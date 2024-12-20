Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresi için çığ tehlikesi uyarısı ile buzlanma ve don olayı uyarısı yaptı.

Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği; sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, çığ tehlikesi uyarısı ile buzlanma ve don olayı uyarısı yaparak, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir: Bölgemizin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” şeklinde bir açıklama yaptı.