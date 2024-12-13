Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden Bayburt için sarı kodlu uyarı verildi, kuvvetli yağışlara dikkat çekildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek çığ tehlikesi, buzlanma, don olayı ve tipi konusunda da vatandaşları uyaran meteorolojiden, "Ardahan ve Bayburt’un kuzey kesimlerinde görülen yağışların, yarın bugün etkisini sürdüreceği, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı Ardahan ve çevresinde rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı. Öte yandan, kuvvetli kar yağışıyla kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreyi bulacağı öngörülüyor.