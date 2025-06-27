Aydın il genelinde 28 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden meteoroloji uyarılarda bulundu.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 28.06.2025 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Aydın il genelinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerim devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA