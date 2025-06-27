Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayan Araştırma Görevlisi Dr. Ferhat Eser, girmiş olduğu uzmanlık sınavını başarıyla geçerek kliniğin 14. uzmanı olmaya hak kazandı.

Uzmanlık sınavı, Prof. Dr. Osman Virit başkanlığında gerçekleştirildi. Jüri üyeleri arasında Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilfer Şahin, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Meltem Derya Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Selçuk ile Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Utku Cenikli yer aldı.

Tezinde psikiyatrik belirtiler ve yaşam kalitesi ilişkisini inceledi

Dr. Ferhat Eser’in tez danışmanlığını yürüten Dr. Öğr. Üyesi Meltem Derya Şahin, genç hekimin tez konusunun, "Anal Fistül Tanılı Hastalarda Obsesif Kompulsif Belirtiler, Yaşam Kalitesi ve Yeti Yitimi Düzeyinin Kontrol Grubu ile Karşılaştırılması" olduğunu belirtti.

Eser, bu çalışmasıyla kronik fiziksel hastalıkların ruhsal etkilerini derinlemesine ele alarak psikiyatri alanında değerli bir bilimsel katkı sundu.

Kurumdan mezun olan 263. uzman hekim

Uzmanlık sınavını başarıyla geçen Dr. Ferhat Eser, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden uzmanlığını alan 263. araştırma görevlisi hekim oldu.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) uzmanı olmaya hak kazanan Dr. Ferhat Eser’i Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ailesi olarak gönülden tebrik ediyor, bundan sonraki meslek hayatında üstün başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.