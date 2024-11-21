Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren 7 ilde soğuk hava ve kar yağışlarının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren 14-18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bölgeyi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illeri çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, 23 Kasım 2024 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra bölgemizin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü ilk saatlerden itibaren, bölgemiz genelinde beklenen yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı havanın çarşamba günü bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor” denildi.

Açıklamada, “Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Hafta sonunda bölgemize bağlı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.