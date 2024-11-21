Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Başkanı Uğur Doğan, Manisa’daki mevcut su durumunu anlattı. Manisa’da su teminini yeraltından sondajlarla karşıladıklarını belirten Doğan, yağışlardaki azalma sonrasında suların daha derinlere çekildiğini vurguladı.MANİSA (İGFA) - Türkiye, su stresi yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. Manisa da iklim krizi ile birlikte kuraklık tehdidi altında bulunan kentler arasında bulunuyor. İçme suyunun neredeyse tamamının yeraltından karşılandığı Manisa’da Büyükşehir Belediye Meclisi Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Başkanı Uğur Doğan, kentteki mevcut su durumu hakkında bilgi verdi, tasarrufun önemine değindi.

Doğan, “Hepimizin bildiği gibi yaşam için vazgeçilmez bir kaynak olan suyumuzu toplum olarak tüketim alışkanlıklarımızda tasarrufa giderek korumak zorundayız. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımız sınırsız olmadığı gibi hızla tükenmektedir. Bu nedenle su kaynaklarımız tükenmeden toplum olarak su tüketim alışkanlıklarımızı hızla değiştirmeliyiz. Tedbir olarak atacağımız her küçük adım, karşı karşıya bulunduğumuz kuraklığa ve iklim krizine karşı büyük bir katkı sağlayacaktır. Uzun zamandır, Manisamızda ve Ege Bölgesi genelinde yoğun kuraklık etkili olmaktadır. Bu nedenle, toplum olarak su kullanımında tasarrufa büyük önem göstermeliyiz” dedi.

“Su kaynakları sonsuz değildir”

Manisa’da içme suyunun yüzde 98’inin yeraltından karşılandığını belirten Doğan açıklamalarına şöyle devam etti: “Yeraltı su kaynakları kurak bir yaz geçirdiğimiz için daha derinlere çekildiğinden biz de sondaj pompalarımızı daha derine indirmek zorunda kalıyoruz. Yeni çaktığımız ya da çakmak zorunda kaldığımız sondajlarda da önceden 100-150 metreden su temin ederken, şimdi bu rakamların 200 metrenin altına indiğini görüyoruz. Yeraltı su kaynağının daha derin noktalarına inmeye çalıştıkça elde edilen içme suyunun kalitesi de değişiyor. Yani biz diyoruz ki sonuç itibariyle, suyumuzu tasarruflu kullanmak zorundayız. Su kaynakları sonsuz değildir. Lütfen suyumuzu tüm Manisalılar olarak bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım” ifadelerini kullandı.