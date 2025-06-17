Bursa Nilüfer Belediyesi’nin 9’uncusunu düzenlediği Mehmet H. Doğan Ödülü’nün sahibi belli oldu. “Metapoetika” adlı eseriyle Ersun Çıplak ödüle değer görüldü.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Türk şiirine büyük katkıda bulunan Mehmet H. Doğan adına düzenlediği eleştiri ödülü, bu yıl 9’uncu kez gerçekleşti. Asuman Susam, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Metin Celâl, Nilay Özer, Orhan Alkaya ve Orhan Tekelioğlu'ndan oluşan jüri değerlendirmede bulundu.

Jüri, yaptığı sonuç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Metapoetika” yapıtı, şiir eleştirisi alanına yeni kavramsal ve yöntemsel açılımlar kazandırması, şiir eleştirisinin düşünsel imkânlarının yakın okuma disipliniyle örülmesinden gelen dikkat çekici derinliği; psikanalitik yaklaşımlardan ekofeminist kurama, etik sorgulamalardan dilsel, semiyotik değerlendirmelere uzanan çok katmanlı perspektifi bağlamında güncel eleştiri kuramlarıyla şiir arasında verimli bir diyalog kurması; yirmiden fazla şairin poetikası dolayımında Türk şiirinin seyrine ve sorunsallarına dair güçlü bulgular ortaya koymasıyla Mehmet H. Doğan Ödülü’ne değer görülmüştür.

Jüri bu yıl ayrıca, Murat Kacıroğlu’nun İlkelliğin İhtişamı: Modernlik, Modernizm ve Turgut Uyar’ın Şiirinde Modern Hayatın Eleştirisi başlıklı yapıtını Jüri Özel Ödülü’ne değer gördü. Yapılan açıklamada “Bu çalışmanın Turgut Uyar’ın poetikasını çözümlemede yeni kavramsal öneriler geliştirmesi, teorik zemininin sağlamlığı ve şiirsel üretimin tarihsel bağlamlarla ilişkisini açımlamakta gösterdiği başarıyla öne çıkmaktadır.” değerlendirmesine yer verildi.