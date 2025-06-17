Kırıkkale’de zabıta ekipleri, kaldırımlar ve yol kenarlarını işgal eden malzemeleri kaldırarak yaya ve araç trafiğini rahatlatmaya yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların geçiş güvenliğini artırmak ve kamusal alanların düzenli kullanımını sağlamak amacıyla kaldırımlar ile yol kenarlarına bırakılan malzemeler ve izinsiz dubalara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, kaldırım üzerine bırakılan malzemeler ile bazı sürücülerin araç park yerlerini işgal etmek için bıraktığı dubalar, zabıta ekiplerince toplandı.

Zabıta Müdürü İbrahim Gencer, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kaldırımlara konulan malzemeler ve yol kenarlarına bırakılan dubalarla ilgili vatandaşlardan yoğun şikayetler aldıklarını belirterek, bu kapsamda sahada uygulama gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gencer, "Vatandaşlarımızın daha rahat alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla böyle bir adım attık. Bu uygulamanın da kente artı bir değer katacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımız ne kadar güven ve huzur içinde olurlarsa, o kadar daha iyi alışveriş yapacaklarına inanıyorum. Yaya yolunu işgal eden vatandaşlarımız uyarıldı, işgaller ortadan kaldırıldı. Araçların park etmesini engelleyen, yollara konulan malzemeler de ekiplerimizce toplandı. Artık vatandaşlarımız daha rahat park edecek, daha rahat kaldırımlarda yürüyecek ve daha konforlu alışveriş yapabilecekler" dedi.