Mesleki Eğitim ile Güçlü Bir Destek sloganıyla Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Birimi tarafından hazırlanan Meslekler Gelecekle Buluşuyor projesinin tanıtımı Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen programa; Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Erkan Zümbül, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan, Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri Ümit Süthan, Murat Narçın, Bünyamin Fırat ve Turgay Kaya ile Meslek Liseleri Müdürleri katılım sağladı.

Pilot çalışma gerçekleştirilecek

Geçtiğimiz yıl Çerkezköy Kaymakamlığı, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Meslek Lisesi Müdürleri temsilcilerinden oluşan komisyondan çıkan sonuçlardan da faydalanarak hazırlanan projenin sunumunu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Biriminden Sevinç Güneş gerçekleştirdi. Mesleki eğitime yönelik proje kapsamında; mesleki eğitimin öneminin ve öğrencilerin gelecek yaşamına sağlayacağı faydaların ortaokul düzeyinde anlatılmasına vurgu yapıldı. Aynı zamanda velilerin bu konularda bilinçlendirilmesinin yönlendirmelerde büyük katkı sağlayacağı belirtildi. Bu kapsamda projenin öncelikle pilot okullarda denenmesi, denetimlerin ve sürecin takibi açısından Yürütme Kurulunun oluşturulması ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Meslek liselerinin yanı sıra çıraklık okullarının özendirilmesine yönelik çalışmaların da projede yer alacağı belirtildi.

Erasmus projesine çevrilecek

Meslekler gelecekle buluşuyor projesinin Erasmus+ projesi çerçevesine de alınması yönünde başvurular gerçekleştirilecek. Projenin ön hazırlıklarının tamamlanmasının ardından birçok çeşitli aktivite ve etkinliklerle kamu açık alanlarda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Tanıtım fuarı düzenlenecek

Proje kapsamında bahar ayında meslek liseleri ve çıraklık eğitiminin önemini öğrenci ve velilere aktarımını sağlayacak tanıtım fuarı ve bilgilendirme seminerleri de düzenlenecek.

Meslek lisesi mezunları tekniker statüsü kazanmalı

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan ve görüşlerini paylaşan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "Öncelikle sunulan projenin faydalı olacağına inanıyorum. Birçok önemli noktaya değinilmiş. Üretim üssü bölgemizde meslek liselerimize büyük iş düşüyor. Bizler de Oda her zaman olduğu gibi yine elimizi taşın altına koyacağız. Projenin oluşum aşamasında oluşturduğumuz komisyonun fikirlerinden de yola çıkılmış olmasını değerli buluyorum. Öte yandan konuyu biraz daha geniş ele almalıyız. Bakanlıklara da önerilerimizi sunarak meslek lisesi mezunlarının bir tekniker statüsünde yer alması yönünde görüşlerimizi belirtmenin önemli olacağına inanıyorum. Ayrıca meslek liselerinde açılacak bölümlerin bölgenin ihtiyacına göre belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yine bölgemizde bulunan Meslek Yüksek Okulları ile de işbirliği içerisinde oradaki bölümlerin de bölgemizin meslek liselerine uygun bölümlerle eşleştirmeliyiz. Meslek lisesinden çıkan gencimiz Yüksek Okul eğitimini de yine burada alabilme imkanı bulmalı. Öğrencilerin yönelimlerini etkilemesinde önemli bir etken olacaktır" ifadelerini kullandı.

Projelerin paylaşılmasının ardından gerçekleşen fikir alışverişi ve soru cevap bölümünün ardından program sona erdi.