Mesleki eğitimin güçlenmesine ve sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetişmesine önemli katkılar sunması hedefiyle; Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Denizli Sanayi Odası ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Denizli Sanayi Odası Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi (DSO MEİP) resmen başlatıldı. İstanbul Sanayi Odasının (İSO) 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte başlattığı Mesleki Eğitim İşbirliği Projesine Şırnak, Bingöl, Yalova, Sivas ve Eskişehir ile yapılan protokolün ardından Ege Bölgesi’ndeki ilk ve tek il olarak Denizli de eklendi.

‘Denizli Sanayi Odası Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi’ protokolünün imzalanması adına Denizli’ye gelen İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı ve Cemal Keleş başkanlığındaki İSO heyeti, Denizli Sanayi Odası’nı ziyaret etti. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve Başkan Yardımcıları Mehmet Serter ile Osman Uğurlu tarafından karşılanan heyette, İSO Genel Sekreteri Haktan Akın ve İSO Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Çoban da yer aldı. İSO ve DSO arasındaki MEİP protokolü Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan’ın da katılımıyla DSO M. Feridun Alpat Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sanayi ve eğitim güçlerini birleştirdi

DSO MEİP Protokol Yürütme Kurulu (PYK) Üyeleri, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEİP PYK Üyeleri, DSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve DSO Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri’nin de yer aldığı törende protokol, Denizli Valiliği, Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İSO ve DSO arasında hayata geçirildi. Yapılan açılış konuşmalarında, eğitimin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına duyarlı hale gelmesinin önemi vurgulandı. Protokolün hem öğrencilere hem de sektörlere uzun vadede büyük katkılar sağlayacağı belirtildi.

"Mesleki eğitim, sanayimizin ve gençlerimizin geleceğine ortak taahhüdümüzdür" diyen DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu da yaptığı konuşmada şu hususlara dikkat çekti:

Günümüzde okuldan işe geçişin en gelişmiş ekonomilerde dahi temel bir sorun haline geldiğini belirterek, nitelikli mesleki eğitim mezunu işgücüne olan talebin arttığını ifade eden Kasapoğlu, "Geçtiğimiz yıl mesleki eğitimle ilgili meslek liselerimizde sanayicilerden oluşturduğumuz bir hami çalışmasını başlatmıştık. Bu çalışmanın temelinde maddi bir yardım, teçhizat, makine yardımı gibi yardımların dışında; amacımız genel olarak müfredatla ilgili, eğitimle ilgili yaşanan sıkıntılarla ilgili, eğitime sanayi bakış açısı verebilmekti. Bu proje kapsamında yollarımız, İstanbul Sanayi Odası’yla kesişti. Onların MEİP programıyla - Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi’yle - bu işi daha kapsamlı, daha profesyonel yaptıklarını gördük ve bu konuda iş birliği yapmaya karar verdik. Bu protokol ile birlikte Denizli’de MEİP çatısı altında mesleki eğitim veren kurumlarımıza, sanayiciler olarak biz de destek olacağız" dedi.

Protokolün ilk fazında Denizli’deki 33 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin üçte birinin sürece dahil edildiğini açıklayan Kasapoğlu, orta vadede Honaz, Çardak, Bozkurt, Çivril ve Sarayköy başta olmak üzere sanayinin organize olduğu tüm ilçelerden okulların sisteme entegre edileceğini söyledi. Amaçlarının, sanayicinin talep ettiği alanlardan mezun olan öğrencinin işsizlik sorunu yaşamayacağı, niteliğinin kaybolmayacağı ve iyi ücretlere kavuşacağı bir kurgu oluşturmak olduğunu ifade etti.

Kasapoğlu, konuşmasının sonunda, yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden Hami Protokolü’ne sundukları destekler için DSO üyelerine ve ilgili okulların idarecilerine teşekkür ederek, "Bugün imzalanacak protokol, sadece bir belge değil; aynı zamanda gençlerimizin geleceğine, sanayimizin gücüne, toplumumuzun refahına dair ortak bir taahhüttür. Hep birlikte bu süreci sahipleneceğiz, geliştirerek sürdüreceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özharamatlı, imza töreninde yaptığı konuşmada; "Bugün burada imzalayacağımız Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü, Denizli’de mesleki ve teknik eğitimin gelişimine katkı sağlamak adına atılan önemli bir adım. Bu süreçte, Denizli’ye mesleki eğitim-sanayi iş birliği konusundaki tüm bilgi ve deneyimimizi aktarmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. İş birliğimizin Denizli sanayi ekosistemine ve mesleki eğitimin güçlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunmasını temenni ediyoruz daha da önemlisi katkıda bulunacağını somut olarak görüyoruz. Zira bugün bu imza töreni öncesi Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Denizli Sanayi Odası’nın muhteşem çalışmaları oldu. Bizi öncesinde özel olarak davet ettiler, proje hakkında anlatım yaptık, akabinde İstanbul Sanayi Odamıza geldiler ve bütün teknik ayrıntıları ile paylaşımda bulunduk, bu süreçte sürekli ve sistematik iletişim içinde bulunduk. Okullar ve protokol yürütme kurulu üyeleri önceden belirlendi ve bugün daha protokolü imzalarken burada hep birlikteyiz. Bu Denizli açısından müthiş bir tablo" ifadelerini kullandı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, imza töreninde şunları söyledi: "İlimizde iki yüz binden fazla öğrenci ve on beş binden fazla öğretmenimizle eğitim öğretim hizmetlerine devam ediyoruz. Mesleki eğitim alanında ise MESEM’ler ve çıraklık eğitimleri olmak üzere yaklaşık 20 bin öğrencimizle mesleki eğitime devam ediyoruz. Geçen sene Selim Başkanımızla yapmış olduğumuz il toplantımızda heyecanımızı dile getirmiştik. Çünkü arkamızda hem vizyoner hem de heyecanlı sanayicilerimiz vardı. Bunun yanında da gerçekten bulunduğu okula devamlı artı bir katmak isteyen okul müdürlerimizle beraberdik. Yola çıktığımızda, şunu söylemiştim, ‘Bizler konuşmayacağız, sızlanmayacağız’ Çünkü mesleki eğitim, ülkemizin en önemli konularının başında geliyor. Dolayısıyla bunu hem optimal düzeyde hem de verimli bir düzeyde kullanmak gerekiyor. Çok şükür, bugünlere geldik"

Mesleki eğitimde kalifiyeli eleman yetiştirme kapsamında çalışmalarının daha da artarak devam edeceğini belirten DSO Mesleki Eğitim Komisyonu Başkanı Mehmet Sertel; "Bu projeyi nasıl daha iyi yönetebiliriz diye araştırdığımızda 6 yıllık geçişle iyi bir noktaya gelen İstanbul Sanayi Odasının MEİP projesi ile karşılaştık. İSO MEİP projesini Denizli MEİP projesi haline getirdik. Daha kurumsal yapıyla artık sanayi ile eğitimin işbirliğini sağlayacağız. Eğitimde iş gücü bizim için çok önemli. Sanayinin yetişmiş işçi gücüne çok ihtiyacı var" dedi.

"Eğitimin gücü, sanayinin geleceği"

Açılış konuşmalarının ardından "Eğitimin Gücü, Sanayinin Geleceği" mottosuyla, protokole imzalar atıldı. Protokol kapsamında, Denizli’deki mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sanayi kuruluşları arasında aktif iş birlikleri kurulacak, öğrenciler sektör temsilcilerinden mentorluk alacak ve işletmelerde uygulamalı eğitim imkanları artırılacak.

Sanayinin kapılarını öğrencilere açacak olan Protokol çerçevesinde, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine yönelik olarak şu uygulamaların hayata geçirilmesi öngörülmektedir: Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü, DSO ve İSO arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmaya yönelik ortak etkinlikler düzenlenecek. Alan öğretmenlerine yönelik hem teorik hem de iş başı eğitimler planlanacak. Öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj yapmaları desteklenecek. Başarılı öğrencilere ve projelere Protokol Yürütme Kurulu kararıyla destek verilecek. Kariyer günleri, rehberlik çalışmaları, yarışmalar ve teknik geziler gibi farkındalık artırıcı etkinlikler düzenlenecek. Okullardaki atölye ve laboratuvarlar, güncel teknolojilerle geliştirilecek şekilde desteklenecek. İSO Akademi iş birliğiyle öğretmenler ve hedef kitleler için eğitim ve seminer programları hazırlanacak.

Toplantının son bölümünde, İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Çoban, ’Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda, projenin detaylarını, teknik süreçleri, işleyişi ve kapsamı hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Sunumun ardından katılımcılardan gelen sorular da yanıtlandı. Program, hediye takdimiyle sona erdi.

İSO Heyeti, Denizli’de ziyaretler gerçekleştirdi

İSO heyetinin Denizli’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, bölgenin önde gelen sanayi kuruluşları olan Er-Bakır A.Ş. ve Ozanteks tesislerine ziyarette bulunuldu. Heyet, üretim süreçlerine dair yetkililerden bilgi aldı. Bu ziyaretlerde mesleki eğitimin sanayideki dönüşüm sürecine etkisi ve potansiyel iş birlikleri değerlendirildi.

Günün son bölümünde İSO heyeti, bölgenin önemli tarihi mekanlarından olan Laodikeia Antik Kenti’ni de ziyaret etti. Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek’in eşlik ettiği heyet, kazı çalışmaları ve bölgenin arkeolojik mirası hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.