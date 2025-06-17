Ankara Polatlı’da çöp konteynerinin yanında duran sahipsiz çanta vatandaşların panik olmasına neden oldu. Ekiplerce yapılan incelemelerde olumsuz bir duruma rastlanılmadı.

Polatlı ilçesi Gazi Fevzi Çakmak Caddesinde yol kenarında çöp konteynerinin yanında duran şüpheliyi çantayı görenler ihbarda bulundu. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından ekiplerce incelenen çantada herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığı belirtildi. Olay vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden oldu.