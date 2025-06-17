Mersin’de emniyet ve jandarma birimleri tarafından 2025 yılının ilk 5 ayında yürütülen çalışmalarla suç oranlarında önemli oranda azalma sağlandı. Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 81 kişi tutuklanırken, motosiklet hırsızlığı başta olmak üzere birçok suç türünde gerileme yaşandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarla hem terör hem de asayiş olaylarında dikkat çeken sonuçlar elde edildi.

134 terör operasyonu, 195 gözaltı

Terörle mücadele kapsamında düzenlenen 134 operasyonda toplam 195 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 81’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 68 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kişilere karşı suçlarda yüzde 8,6 azalma

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 oranında düşüş kaydedildi. Söz konusu suçlarda aydınlatma oranı yüzde 98,1 olarak gerçekleşirken, konut dokunulmazlığının ihlali suçlarında ise yüzde 40 oranında azalma sağlandı.

Mal varlığına karşı suçlarda da düşüş var

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç türünde yüzde 10,6 oranında azalma yaşandığı bildirildi. Bu suçların aydınlatma oranı ise yüzde 90 oldu. Aynı kapsamda motosiklet hırsızlığı suçunda yüzde 34 oranında düşüş kaydedildi.

Yetkililer, ’güvenli bir şehir, huzurlu bir gelecek’ anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliği için sahada olmaya devam edeceklerini ifade etti.