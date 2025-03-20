2024-2025 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen Bilek Güreşi Gençler İl Müsabakaları, 17-19 Mart 2025 tarihleri arasında Artvin’de gerçekleştirildi. Müsabakalarda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 4 öğrenci mücadele etti. Başarılı sonuçlar elde eden sporcular, Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Bilek Güreşi Gençler İl Müsabakalarında Bayburt’u temsil eden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, önemli dereceler elde etti. Bir üst tura yükselerek yarı finalde mücadele edecek öğrencilerden Muhammet Emin Özen sağ ve sol kolda birinci, Ahmet Şafak Ulaş sol kolda ikinci, sağ kolda üçüncü, Mehmet Akif Karakelle sağ kolda ikinci, sol kolda dördüncü ve İlker Turan sağ-sol kolda dördüncü oldu. Sağ ve sol kolda ilk ikiye giren sporcular, Türkiye Finallerinde Bayburt’u temsil edecekler.