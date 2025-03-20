Bayburt Valiliğince koruyucu ailelere yönelik iftar programı organize edildi. İl protokol üyeleri, koruyucu ailelerle ve çocuklarla iftar sofrasında bir araya geldi.

İftar öncesinde koruyucu aileler ve çocuklarla bir süre sohbet eden Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, ailelerin fedakârlıklarını takdir ederek, onların bu kutsal yolculuklarında yanlarında olacağını dile getirdi.

Her çocuğun sıcak bir yuvaya, sevgiye ve güvene ihtiyacı olduğunu vurgulayan Vali Eldivan, devletin her zaman koruyucu ailelerin ve çocukların yanında olduğunu belirterek, onların daha iyi şartlarda yetişmesi için desteklerin süreceğini ifade etti. Konuşmaların ardından hep birlikte dualar edilerek, iftar yapıldı. İftar programı, günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından son buldu.