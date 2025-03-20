Uşak Üniversitesi geçen dönem 9 olan ÜNİDES desteğini 16’ya çıkararak bir başarıya daha imza attı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, 2024-2025 yılı 3. dönem başvuru sonuçları belli oldu.

Toplam 1945 projenin değerlendirmeye alındığı çağrı kapsamında 426’sı ulusal, 881’i yerel olmak üzere toplam bin 307 proje, 81 milyon 470 bin 632 TL destek almaya hak kazandı.

ÜNİDES’te büyük artış: 16 öğrenci topluluğu hibe aldı

Uşak Üniversitesi’nin bilim ve teknoloji, güzel sanatlar, kişisel ve sosyal gelişim, uluslararası çalışmalar, kapasite geliştirme, mesleki gelişim faaliyetleri kapsamında başvuru yapan toplam 30 projesinden; 5 ulusal, 11 yerel olmak üzere 16 projesi destek alma başarısı gösterdi.

Uşak Üniversitesi Ege Bölgesinde ikinci, TR33 bölgesinde birinci

Uşak Üniversitesi Ege Bölgesi Üniversiteleri arasında ikinci, TR33 Bölgesi Üniversiteleri arasında birinci olarak büyük bir başarıya daha imza attı.

‘‘Öğrencilerimizin başarılı çalışmaları gurur veriyor.’’

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş yaptığı açıklamada ÜNİDES’ten destek almaya hak kazanan öğrenci topluluklarını tebrik ederek, "Öğrencilerimizin ülkemizin geleceği için bu denli anlamlı projeler üretmeleri bizleri gururlandırıyor. Bu projeler, gençlerimizin sadece bireysel gelişimlerine katkı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal fayda sağlamalarına da vesile oluyor. Uşak Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, yenilikçi fikirlerini projelendirerek hayata geçirmelerini son derece önemsiyoruz. Üniversite bünyesindeki proje kültürünü daha da geliştirmek, öğrencilerimizin proje yazma, yönetme ve uygulama konularında yetkinlik kazanmalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte onlara rehberlik eden akademik danışmanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyor, gelecekte daha büyük projelere imza atacaklarına yürekten inanıyorum." dedi.