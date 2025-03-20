Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlıklarını tamamlayan 21 hafız için belge takdim töreni düzenlendi.

Bayburt Müftülüğü, Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayıp, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hafızlık tespit sınavlarında başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler için tören düzenledi.

Müftülükte düzenlenen törende İl Müftüsü Bayram Danacı, öğrencilere hafızlık belgelerini takdim etti. Törende konuşan Müftü Bayram Danacı, "Azim ve gayretle çalışarak hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Hafızlarımızın yetişmesinde katkısı olan anne ve babalara, Kur’an kursu hocalarımıza, Kur’an kurslarımızdan yardımlarını esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında hafız olmanın önemine değinen Bayram Danacı, "Hafızlıklarını muhafaza edenleri, Kur’an-ı koruyanları, Kur’an da korur, muhafaza eder" dedi. Hafızlara bundan sonraki süreçlerde de çok çalışmaları ve başarılı olmaları konusunda nasihatte bulunan Müftü Danacı, hafızlara eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi. Belge takdim törenine, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.