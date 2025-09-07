Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), yeni eğitim-öğretim yılında da su tasarrufuna yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MESKİ tarafından il genelindeki okullarda verilen eğitimlerde öğrencilere su döngüsü, israfın önlenmesi ve bireysel tasarruf yöntemleri interaktif sunumlarla aktarılıyor. Ayrıca düzenlenen MESKİ Su Müzesi gezileri ile öğrenciler, suyun serüvenini eğlenerek öğrenme fırsatı buluyor.

Vatandaşlar, kuruma ait ’tasarruf.meski.gov.tr’ adresi üzerinden su ayak izlerini hesaplayabiliyor, etkinlik fotoğraflarını inceleyebiliyor ve su tasarrufu konusunda bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Okullar ise aynı adres üzerinden eğitim ve müze gezisi talebinde bulunabiliyor.

MESKİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Özge Gündeş, yeni eğitim-öğretim yılında daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Kuraklığın giderek arttığı bu dönemde suyun değerini çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza daha güçlü şekilde hatırlatmamız gerektiğine inanıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.