Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yağmursuyu hatları, ızgara ve menfez temizleme çalışmalarını sürdürüyor. MESKİ’nin yürüttüğü çalışmalarlar sayesinde yoğun yağışlarda oluşabilecek su baskını ve taşkın gibi problemlerin önüne geçiliyor.

Tüm ilçelerde ani ve aşırı yağışlarda oluşabilecek problemlere karşı aldığı önlemleri artıran MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yağmursuyu hatları ile ızgara ve menfezlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. MESKİ’nin gerçekleştirdiği bakım ve temizlik çalışmaları, yağmursuyu hatlarının verimli çalışması ve suyun hızlı bir şekilde tahliye edilmesine imkan sağlarken, tıkanıklıkların önüne geçilerek ani yağışlarda oluşabilecek su birikintisi riskleri en az seviyeye indiriliyor. Aşırı yağışlarda cadde ve sokaklarda oluşabilecek su birikintilerinin neden olduğu hasarlara karşı da tedbir alan MESKİ, çalışmalarıyla yaya ve araçların trafik güvenliğini de koruyor.

MESKİ ekiplerinin yağmursuyu hatlarında periyodik olarak yaptığı bakım çalışmalarıyla hatların ömrü uzatılarak, büyük onarım maliyetlerinin de önüne geçiliyor.