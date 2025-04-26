Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin, Berdan Barajı’ndan kenti besleyen ana borudaki arızayı 5 saatlik çalışmanın ardından su kesintisi yaşanmadan giderdiği bildirildi.
MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Berdan Barajı’ndan kenti besleyen ana borudaki arızaya anında müdahale etti. Berdan kaynağından gelen ve Mersin’i besleyen 1200’lük ana içme suyu hattında gerçekleşen arıza yoğun çalışma sonucu onarıldı.
Arıza, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu su kesintisi olmadan giderildi.
Kaynak: İHA