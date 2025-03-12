Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Mersin’e Gelecek MERCEK’te mottosuyla hayata geçirdiği MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri, sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacının yetişmesine ve istihdama katkı sunmaya devam ediyor.

Özellikle iş gücü piyasasında talep gören sektörlerde eğitim vererek, bireylerin daha donanımlı hale gelmelerini sağlayan ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan MERCEK’ler, kent genelinde Tırmıl, Yenişehir, Halkkent, Hal, Turgutreis, Tarsus ve Karacailyas’ta olmak üzere 7 şube ile hizmet veriyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacının da giderilmesine büyük katkı sunan MERCEK’lerde verilen eğitimler sonrası kursiyerler sertifika sahibi oluyor ve elde edilen bu sertifikalar, katılımcıların iş başvurularında güçlü birer referans oluşturuyor. Mesleki becerilerinin yanı sıra özgüven, iletişim ve iş dünyasıyla ilgili pek çok bilgi sunan MERCEK’lerden, şimdiye kadar 5 bin 500 kursiyer faydalandı.

"7 adet MERCEK’le Mersinlilere hizmet veriyoruz"

‘Mersin’e Gelecek MERCEK’te’ mottosuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, şu an 7 MERCEK’le Mersinlilere hizmet verdiklerini ifade etti. Bunların arasında Tırmıl, Yenişehir, Halkkent, Hal, Turgutreis, Tarsus ve Karacilyas MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi olduğunu söyleyen Maya, "Giyim, üretim, metal, makine, ahşap, inşaat teknolojileri, lojistik ve ulaştırma, yiyecek ve içecek, turizm ve konaklama, muhasebe ve finansman, hasta yaşlı ve bakım, güzellik ve saç bakım hizmetleri ile el sanatları olmak üzere, toplam 15 farklı alanda 300 farklı modül ile eğitimler verdik. Şimdiye kadar bu kurslarımızdan 5 bin 500 civarında kursiyerimiz faydalandı. Eğitim alanlarımız tamamen istihdama yönelik olup, hem işveren tarafından kalifiye personel arama durumunu tamamlamış hem de kursiyerlerimizi aranan personel haline getirmiş oluyoruz" dedi.

"Hem yerel hem de uluslararası birçok iş birliği ile istihdama katkı sağlıyoruz"

MERCEK’lerde meslek eğitimlerini yerel ve uluslararası birçok iş birliği ile güçlendirdiklerini aktaran Maya, "Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı olmak üzere, uluslararası iş birliklerimiz bulunuyor. Yerelde de Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Kalkınma Ajansı ve MTSO, Mersin Üniversitesi olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla iş birliklerimiz devam ediyor. Büyükşehir bünyesinde ise Kariyer Merkezi ile iş birliğimiz, kursiyerlerimizi istihdama yönlendirmek anlamında bize güç katıyor" diye konuştu.

Verilen eğitimler sonrasında kursiyerlerin sertifika sahibi olduklarını kaydeden Maya, "Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarımız, Mesleki Yeterlilik Belgesi Sertifikası ve Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi Katılım Belgesi ile kursiyerlerimizi belgelendirmiş oluyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCEK Mesleki Eğitim merkezlerimizde, 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde eğitimlerini alabilirler" ifadelerini kullandı.