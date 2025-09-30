7005 kodlu bombardıman uçağı, yıllardır sergilendiği sahilden kaldırılıyor.

1995 yılında Milli Savunma Bakanlığı’nca Mersin Büyükşehir Belediyesine hibe edilen savaş uçağı yıllardır Mersin Kültür Park sahilinde sergileniyor. Deniz ve tuz etkisiyle zaman içerisinde korozyona uğrayan uçağın can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği gerekçesiyle Milli Savunma Bakanlığı’nca Makine Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş.’ye devir edilmek üzere sökülmesine karar verildiği öğrenildi. Söküm işlemlerinin ise Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yürütüldüğü ifade edildi.

Döneminin en hızlı ve yüksek irtifaya çıkabilen bombardıman uçakları arasında yer alan 8-7005, yüksek kaza oranı nedeniyle ‘uçan tabut’ lakabıyla da hafızalara kazınmıştı. Mersin sahilinde uzun yıllar boyunca ziyaretçilerini selamlayan bu efsane, artık tarihe karışıyor.