Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ‘Fidanlık Yerleşkesi’, adeta bir ‘estetik fabrikası’ gibi çalışıyor. Mersin’i daha yeşil ve renkli bir kent yapmak için çalışmalarına tüm hızla devam eden ekipler, Fidanlık Yerleşkesi sayesinde tek bir alandan hizmet üretmeye devam ediyor.

1 milyon 400 bin metrekare yeşil alan ile toplam 446 kilometre cadde, bulvar ve refüjün tüm sorumluluğunu üstlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm bu hizmet alanına sadece 77 bin metrekare alana sahip Fidanlık Yerleşkesinden ulaşarak, kentin güzelleşmesini sağlıyor. Bütün işlerin tek bir alandan belediyenin kendi bünyesindeki çalışmalar ile yürütülüyor olması aynı zamanda büyük bir kaynak tasarrufu sağlıyor. Ekiplerin birbiri ile olan uyumlu çalışmalarının meyvesi de Mersin’in güzelliğine yansıyor. Ekipler, birbirinden güzel özenli çalışmalarını, kentte ortaya koydukları yine birbirinden güzel çalışmalarla adeta ispat ediyor. Tüm ekibin tek bir noktadan koordine olarak uyum içerisinde çalışması, kentin güzelliğine güzellik katıyor. Kentin estetik alandaki tüm sorumluluğu, peyzajı ve güzelliği bu yerleşkeden soruluyor.

‘Memnuniyetle güzelleştiriyor’

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ’memnuniyetle güzelleştiriyoruz’ mottosu ile Fidanlık Yerleşkesinden kentin güzelliğine güzellik katıyor. Mersin’in kent peyzajı ve yeşil alanların sorumluluğu Büyükşehir Belediyesinin Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığından soruluyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının tüm birimleri burada hizmet veriyor. Ekipler çok hızlı bir şekilde birbiri ile temas halinde olduğundan, daha hızlı aksiyon alabiliyorlar ve bu sayede de birbiri ile kolaylıkla efektif bir şekilde koordine olabiliyorlar.

Yerleşkedeki atölyeler fabrika gibi çalışıyor

Fidanlık Yerleşkesinde yer alan marangoz, kaynak ve sanat atölyeleri gibi atölyelerde bank, kamelya ve piknik masası gibi kent mobilyalarından, kent mobilyalarının demir aksamlarına varana ve özel günlerde tasarımı yapılan özel kent mobilyalarına kadar tüm işler bu yerleşkeden çıkıyor. Kent mobilyaları; ustaların tezgâhından en ince işçilikle çıkarken, çiçeklere ve fidanlara da aynı özen gösteriliyor. Fidanlıkta aynı zamanda çeşitli etkenlerle zarar görmüş bitkilerin bakımları da yapılıyor. Bitki bakımı ile ilgili görev yapan gübreleme ve ilaçlama ekibi de sorumluluk alanlarındaki bitkilerin gübrelemesini ve ilaçlamasını düzenli olarak yapıyor. Ayrıca KentBis Akıllı Bisiklet Sistemi ile Hobi Parkının faaliyetleri de fidanlıktan yürütülürken, tüm idari işlemler de bu noktadan koordine ediliyor.

"Tüm ekiplerimizle birlikte bütün Mersin’i güzelleştiriyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı Park Bahçeler Proje Şube Müdürlüğünde Birim Şefi ve Peyzaj Mimarı olarak görev yapan Şeniz İşcan Ateş, ekiplerin uyum içerisinde ve koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Tüm ekiplerimizle birlikte bütün Mersin’i güzelleştiriyoruz. Mersin’in her yerinde, özellikle merkez ilçelerde ve koordinasyona bağlı ilçelerimizde yapılan peyzaj çalışmalarında hep bu ekiplerimizle birlikte hareket ediyoruz. Ekiplerimiz kendi branşlarına göre hangi birimde yer alıyorlarsa, o ekiple birlikte çalışmalarını yürütmekte. Bütün ekiplerimizin başında da mühendis ve mimarlardan oluşan teknik ekip sorumlularımız yer almakta" dedi.