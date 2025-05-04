Kurtuluş Savaşı’nda cephelere ulaştırılması için İnebolu Limanı’na mühimmat taşıyan denk kayıkları, tekrar gün yüzüne çıkartılıyor. Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde inşa edilen denk kayıkları, milli mücadele ruhunu anlatıyor.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Kurtuluş Savaşı’nda gemilerle getirilen mühimmatların İnebolu Limanı’na çıkartılmasını sağlayan ve zamanla tarihe yenik düşen denk kayıkları, milli mücadele ruhunu anlatmak için yeniden gün yüzüne çıkartılıyor. Fedakar balıkçıların gönüllü olarak mühimmat taşımada kullandığı denk kayıkları, bir asır sonra yeniden inşa ediliyor. İlçede kayık üretimi yapan Mehmet Aksoy tarafından yapılan denk kayıkları, ilçede sergileniyor. İlki 2024 yılında inşa edilen denk kayığının ikincisinin inşasına başlandı. 9 Haziran İnebolu Kahramanlık Günü’ne kadar tamamlanması planlanan denk kayığı, İnebolu Adliyesi’nde oluşturulacak milli mücadele köşesinde sergilenecek.

Denk kayığını inşa eden Mehmet Aksoy, denk kayıklarının önemine değinerek, "İkinci denk kayığımızı inşa ediliyoruz. Bu denk kayığımız da İnebolu Adliyemiz içerisinde yapılan milli mücadele müzesinde sergilenecek. 9 Haziran’dan önce bitireceğiz. Bu denk kayığımız Kurtuluş Savaşı’nda mühimmat taşıyan kayıkların küçük boyutlusu. Piyade kayığı olarak biliniyor. İnebolu Başsavcımız talimatını verdi, bizler de yapmaya başladık. 9 Haziran’daki törende adliyemizin içerisinki güzel bir köşeye koyacağız. Oradaki misafirlerimiz görebilecekler. Adliye binası içerisinde böyle bir denk kayığının olması bir ilk olacak" dedi.